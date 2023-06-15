Fed暫緩升息 法人：台股拚續強看外資

美國Fed決定6月利率按兵不動，但暗示之後仍可能升息，美道瓊指數跌232.79點，其他指數收紅，台股14日小漲21.54點，收在17238.14點，分析師認為，台股有望續攻，但仍須留意外資動作和新台幣走勢。

美國聯邦準備理事會（Fed）決定6月利率按兵不動，結束連續升息步伐，自去年3月以來，聯準會曾連續升息10次，共升息20碼；但暗示之後仍可能升息，美股主要指數今天多收紅。

道瓊工業指數下跌232.79點或0.68%，收33979.33點。標準普爾500指數上揚3.58點或0.08%，收4372.59點。那斯達克綜合指數揚升53.16點或0.39%，收13626.48點。費城半導體指數上漲56.08點或1.52%，收3739.75點。

台股14日震盪上漲21.54點，收在17238.14點，成交值新台幣3198.03億元。三大法人合計買超109.85億元。其中，自營商買超57.72億元，投信賣超8.96億元，外資及陸資買超61.09億元。

分析師認為，Fed如外界預期暫停升息，美股大都持續漲勢，台股仍有望繼續維持上攻態勢，但仍須留意外資動作和新台幣走勢。