台版AI對話引擎 科技、金融業應用可期

人工智慧（AI）來勢洶洶，應用百花齊放，國科會投入新台幣2億元至3億元啟動可信任AI對話引擎（TAIDE），盼以小小的經費與學研人才庫，點火產業應用；聯發科、鴻海、玉山金與國泰金等，均派代表出席今天的TAIDE成果發表會。

隨生成式AI應用、聊天機器人如雨後春筍般冒出，行政院政委兼國科會主委吳政忠在會中表示，台灣之所以必須自己來，是因為「有些東西不能隨便問別人」。

吳政忠舉例，台灣公家單位、金融業、科技大廠等資料具機敏性，當然不能問ChatGPT，畢竟AI不斷在學習，資料數據一輸入，無形中就被收走了。

聯發科集團轄下前瞻技術研究單位「聯發創新基地」負責人許大山致詞時說，從國科會主委吳政忠宣布要做TAIDE，到今天公布第1階段成果，也不過是4個月而已，坦白講就算對民間廠商來說，「也是不可思議地快」。

許大山表示，核心的基礎模型（foundation model） 其實是一般台灣產業界也做不來的東西，如今由政府提供，相信可以促成許多打開眼界的成果，聯發創新基地後續也希望與TAIDE團隊合作。

玉山金科技長張智星則指出，如果玉山金所有計算能力全部導入訓練一個Chat GPT，要1.2年才做得出來，這還沒納入電費、數據資料等考量，且萬一訓練錯了，更有重新來過的成本；對金融業來說，最重要的是有一個基礎模型，讓業者微調（fine-tune），就可較不擔心出現錯誤和不實資訊。

張智星表示，封鎖屏蔽錯誤資訊是金融單位的責任，尤其是面對終端客戶時，比如客戶詢問存款餘額，若回覆有誤，銀行就得負責；樂見國科會推出TAIDE模型，這是各銀行、甚至百業都需要的，後續可藉此訓練成合乎自身需求的應用。

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