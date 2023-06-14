美律迎旺季 全年營運、毛利率將優於去年

電聲元件廠美律總裁黃朝豐今天表示，下半年將迎接消費性商品傳統旺季，耳機和揚聲器都有新品出貨，預期下半年營運會較上半年成長，全年也會比去年成長，毛利率有望優於去年。

美律今天舉行股東常會，總裁黃朝豐針對下半年展望指出，消費性電子市場今年看起來不是太好，所幸美律客戶多數是中高階的品牌客戶，且是技術含量較高的中高階機種，受景氣的衝擊相較其他業者來得小。

他表示，雖然部分客戶庫存仍未去化，但也有部分客戶追加產能的狀況，下半年將迎接消費性商品傳統旺季，耳機和揚聲器都有新品出貨，預期會較上半年成長，整年也會比去年成長。

黃朝豐進一步說，今年在大環境不佳的情形下，美律除了致力成本精進及費用節約外，還大量投入影音相關研發，致力產品多角化，今年在視訊會議設備、車用聲學、助輔聽器、專業用音響及電動自行車電池模組等新事業體都有不錯的進展，在產品組合優化下，毛利率有機會優於去年。

而因應客戶「中國加一」（China Plus）策略的要求，黃朝豐表示，美律未來幾年會持續在越南及泰國增加產能，這2個地方的資本支出將會比過去增加許多。

針對各產品線現況，黃朝豐指出，耳機及揚聲器預計第3季開始拉貨，迎接傳統旺季；元宇宙相關產品下半年將開始出貨，車用聲學方面，麥克風與喇叭已打入前裝市場，下半年開始出貨，拚2024年切進歐洲市場；視訊會議設備的第一個產品將進入量產，正在陸續接觸其他客戶；專業用音響下半年進入量產。

針對助輔聽器產品，他說明，美國食品藥物管理局（FDA）於2022年10月起開放一般消費通路販售符合規定的非處方（OTC）助聽器，美律已接獲第一個經過FDA核准的OTC助聽器案子，明年將進入量產，人口老化將驅動助聽器的需求，非常看好這塊市場。