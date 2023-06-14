美股收高 法人：台股關注美利率決策結果

美股主要指數13日收高，道瓊工業指數上漲145.79點，那斯達克指數上漲111.4點。法人表示，美國聯邦準備理事會（FED）利率決策會議結果將牽動國際股市與台股走向，是近期市場關注焦點。

美國5月消費者物價年增4%，創2年多以來新低，有利於FED暫停升息，美股收高。道瓊工業指數13日上漲145.79點或0.43%，收34212.12點。標準普爾指數上揚30.08點或0.69%，收4369.01點。那斯達克指數揚升111.40點或0.83%，收13573.32點。費城半導體指數大漲42.001點或1.15%，收3683.665點。

國內外產業訊息方面，英業達董事會選任創辦人葉國一次子葉力誠接任董事長。英業達預期，人工智慧（AI）伺服器今年占整體伺服器出貨比重將逾10%。

台達電表示，AI應用蓬勃發展，全球進入軍備大賽，下半年急單湧現。台達電在伺服器電源管理產品全球市占率已超過5成，與電動車、基礎建設都將是今年主要成長動能。

和大預估，今年業績將接近新台幣75億元，目標朝向80億元邁進。2025年美國第1期產能開出後，集團營收規模可望超過100億元。

世界先進預期，今年下半年可望溫和復甦，不過，全球還在積極控制通貨膨脹，會影響終端市場購買力和消費意願，變數會比幾個月前還多一點。

法人表示，美國5月消費者物價指數（CPI）年増率從4月的4.9%降至4%，創2年多以來新低，市場多預期FED暫停升息機率高，實際結果將是市場關注焦點。