幼兒園疑餵藥驗尿結果14陰性 12人檢驗中

新北市某幼兒園疑餵藥案，衛生福利部設置專線免費協助就醫檢驗。衛福部今天表示，目前累計90通來電，26名兒童實際到醫院看診，其中14人驗尿結果為陰性，12人尚在檢驗中。

新北市板橋區某私立幼兒園日前發生教保員疑餵幼童安眠藥案，衛福部8日責成部立台北醫院，針對事件相關兒童的檢驗、後續追蹤及衍生醫療，免費予以協助，家長可直接撥打醫院電話聯繫（02-22765566#2536）。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐今天傍晚接受媒體聯訪表示，又再接獲3通諮詢電話，累計90通；累計共26名兒童實際到醫院就診，經小兒科醫師評估都無特殊狀況，並進行尿液檢查，檢驗巴比妥鹽等9種藥物。

林慶豐說，接受檢驗的幼兒中，有4人來自事發幼兒園、10人來自同體系在新北市的另一間幼兒園，不過並沒有比對與新北市檢驗8童名單是否重疊。

林慶豐指出，尿檢結果尚在檢驗中的12人，最快明天會有結果；此外，14名陰性的幼童中，有2名有焦慮、易怒反應，小兒科醫師會持續觀察評估。

媒體詢問個案是否還會採集頭髮，林慶豐指出，全台僅台北榮民總醫院等3家機構可做毛髮檢驗，有徵求家長同意，若想留下毛髮，就會留下毛髮資訊供日後檢驗。

衛福部次長王必勝接受媒體採訪指出，目前致電專線的家長，許多並未提供詳細資訊，但若有提供學校、幼兒園名稱，昨天已與教育部長潘文忠討論，將會提供給予教育部，進行系統性協助。

新北市政府上午針對幼兒園疑餵藥案召開記者會，副市長劉和然說明8名幼童檢驗結果，血液中苯巴比妥每毫升微克含量，分別是1.0-1.5間，占總人數75%（6人），其次是>1.5-2.0，占12.5%（1人），>3.0-3.5，占12.5%（1人）。

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