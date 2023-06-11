反西方圍堵 歐洲智庫：中正加強制裁工具

歐洲知名涉中智庫─德國墨卡托中國研究中心日前發表研究報告指出，中國以往傾向用非正式、不公開方式對他國經濟脅迫；但在反制外國制裁的需求上升下，中國正在加強自己的制裁政策工具。

墨卡托中國研究中心（MERICS）這篇研究報告提醒，歐盟針對一些中國企業規避對俄羅斯的制裁禁令，正考慮予以制裁。因此歐盟有必要事先了解，中方可能採取什麼樣的反制措施。其中，金融制裁是下一步的可能方向。

德國之聲（Deutsche Welle）報導，報告指出，在非正式、不公開的經濟脅迫之外，中國政府以往並不常使用正式的制裁令，但最近卻著手制定制裁政策工具。而以「反外國制裁法」為代表的法律架構，讓中國能較過去更頻繁地實施制裁及反制裁。

這項報告提到，2018年美中貿易戰開打，堪稱中國施展制裁及反制裁的關鍵時刻。而2021新疆人權爭議及2022年俄羅斯入侵烏克蘭，則是中國打造自身制裁與反制裁工具的另2個重要時間點。

美中貿易戰開打後，中方頒布的一系列「反制措施」，還稱不上「制裁」。但2021年，歐盟、英國、美國就新疆人權問題制裁了一系列中國官員與機構，北京就迅速祭出了反制措施，包括墨卡托中國研究中心在內。同年，中國便加速推出了「反外國制裁法」。

報告分析，圍繞「反外國制裁法」的一整套法律架構，讓中國政府獲得了相當大的自由裁量空間，能決定在何時、對何人、實施何種制裁措施。

像是2022年立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）訪台、美國國會議員麥考爾（Michael McCaul）與總統蔡英文會晤，都在此架構下遭到中國制裁。跡象表明，中國正越來越頻繁地動用這種正式制裁令，這一趨勢今後不會有太大變化。

至於中國的制裁手段，報告指出，針對個人的主要是境內資產凍結、簽證入境禁令、禁止與中國實體合作；針對企業的主要是進出口貿易管制。

目前，中國制裁及反制裁的工具，仍是是正式制裁令及非正式措施的並重結合。這項報告提醒，中國實施金融制裁的能力還極其有限，但近期跡象顯示，中國有濃厚的興趣為金融制裁措施打下法律基礎。

延伸閱讀

北韓未如期發射偵察衛星 韓國:仍保持戒備

國寶級輪胎廠快被吃掉?CEO求救:這國太恐怖

超級央行周登場