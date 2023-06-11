特斯拉自駕 在美4年釀17死、736起車禍

美國最新數據顯示，自2019年以來，736起車禍事故與電動車大廠特斯拉（Tesla）自動輔助駕駛功能有關，其中17起死亡事故中，有11起發生在去年5月過後，安全性引發關注。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，今年3月某日下午，正當17歲的密契爾（Tillman Mitchell）從顯示停車標示並閃爍紅色警示燈的校車下車時，一輛特斯拉Model Y從北卡羅來納州561號公路上駛來，以時速72.4公里的速度撞上密契爾。

這輛特斯拉從未減速，據稱當時正處於自動輔助駕駛模式。

密契爾在這場車禍中保住性命，但頸部及腿部骨折，不得不使用呼吸器，他目前仍飽受記憶問題所苦，連走路也有困難。密契爾的親人說，這起事故應該作為這項技術有多危險的警告。

華郵分析國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA）的數據，自2019年以來，美國共有736起車禍事故與特斯拉「自動輔助駕駛」（Autopilot）模式有關。

數據顯示，過去4年這類事故件數激增，反映出與特斯拉自動輔助駕駛技術以及愈來愈多特斯拉車輛上路後帶來的危險性。

數據也顯示出，與自動輔助駕駛相關的死亡及重傷人數明顯增加。當局去年6月首度發布涉與自動輔助駕駛相關事故的部分統計時，只統計3起明確相關的死亡事故，而最新公布的數據至少包括17起死亡事故，其中11起自去年5月過後才發生，另有5起重傷事故。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾引用自動輔助駕駛及人類駕駛的事故發生率指出，在特斯拉自動輔助駕駛模式下行駛的車輛，比僅由人類駕駛的車輛更安全。

儘管無法闡明這項技術預防多少起車禍事故發生，但數據顯示，在美國公路上實測的自動輔助駕駛技術存在明顯缺陷。

華郵發現，特斯拉的17起致命車禍中也揭露了不同的樣態，其中4起車禍涉及機車，另有1起涉及緊急服務車輛。接受華郵採訪的專家們也指出，馬斯克的部分決定似乎令通報件數增加，像是大幅擴增車輛功能以及移除車輛的雷達感測器。

特斯拉和馬斯克都沒有回應此事。

國家公路交通安全管理局表示，一份與自動輔助駕駛系統有關的車禍事故報告，並不代表這項技術是事故肇因。發言人莫拉萊斯（Veronica Morales）說：「國家公路交通安全管理局正積極針對特斯拉自動輔助駕駛展開調查，包括『全自動輔助駕駛』（Full Self-Driving，FSD）。」並稱該局不會就公開調查發表評論。

莫拉萊斯說：「國家公路交通安全管理局提醒民眾，所有高級輔助駕駛系統都需由人類駕駛控制，並在行駛時全程參與。因此，各州法律都要求人類駕駛對其車輛的操作負責。」