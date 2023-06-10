6G要來了？3GPP啟動規格提案

經濟部表示，全球行動通訊標準組織3GPP將在台灣召開會員大會，並首次啟動6G規格研商提案，經濟部官員表示，希望藉由鼓勵台廠就近參與，提前部署6G市場，接軌下世代通訊技術標準。

3GPP（全球行動通訊標準組織，3rd Generation Partnership Project）第100次全體會員大會將於12日至16日在台北南港展覽館2館舉辦，全球7大通訊標準開發組織、來自41國家及800多家國際資通訊大廠與會，其中，行動通訊網路第19版（Rel-19）演進技術標準工作坊成為焦點。

經濟部官員告訴中央社記者，3GPP已制定3G到5G技術標準，也是未來邁入6G時代的通訊標準主導者，而此次3GPP在台舉辦的工作坊將首次啟動6G提案搜集與彙整，是6G標準制定的前哨站。

經濟部官員說明，因通訊標準制定與產業技術發展、企業專利布局息息相關，重要性不容小覷。

就全球6G產業發展而言，經濟部官員分析，目前主導標準技術為歐美科技大廠，如高通、英特爾、愛立信和諾基亞，台廠則以聯發科在國際上較具話語權，鴻海、華碩、工研院和資策會等也積極參與。

6G產業發展涉及上游的晶片設計和中下游的系統廠商，包含中磊、明泰和智易等網通業者。經濟部官員表示，這次3GPP在台舉辦工作坊，台廠除了可就近參與，爭取6G標準制定的話語權，也能掌握國際技術發展趨勢，觀察各利害關係人在標準制定的影響力，找出較可行的切入點，進行早期評估，並和國際大廠深化合作關係。

至於6G技術應用時程，經濟部官員表示，6G技術預估2030年商業化，現在處於標準化階段，但歐美大廠已積極布局，由於3GPP制定標準過程須經會員提案、討論、投票等階段，競爭激烈，基於產業發展考量，希望台灣廠商及早參與初期的6G標準制定。

經濟部官員表示，展開台廠供應鏈生態系方面，過去3G、4G到5G技術發展，從關鍵的晶片設計製造封測，到下游的資通訊廠商如電子五哥，台灣產業供應鏈完整，具技術發展利基，也是IBM、Google、惠普（HP）等國際科技大廠背後的重要推手。

經濟部官員表示，現在台廠主要擔任原廠委託製造（OEM）角色，遵循國際大廠的規格，希望鼓勵更多台廠藉由參與研商6G標準，更有意願發展先進技術，逐漸改變產業發展樣態，在未來6G發展扮演更關鍵角色。

經濟部官員表示，除支持3GPP會員大會來台舉辦，同時也補助台廠參與國際6G技術規格討論和組織，支持業者投入資源，掌握國際趨勢和產業發展脈動。

會議期間，經濟部也將於14日舉行「次世代通訊技術高峰會」，邀請歐洲電信標準協會（ETSI）、國內外大廠如蘋果（Apple）、三星（Sumsung）、諾基亞（Nokia）、英特爾（Intel）、聯發科等，聚焦討論全球6G通訊標準與未來趨勢、6G基礎建設部署和資通訊節能策略等議題。

（中央社記者劉千綾台北10日電）

（編輯：郭無患）1120610

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