傳無薪假增百人未通報將挨罰 欣興這樣說

欣興:尊重並虛心檢討

勞動部公布無薪假統計，並指出有PCB大廠增約百人卻未通報將挨罰，媒體猜測與先前提供員工「圓夢假」的欣興電子有關。欣興回應，尚未收到桃園市勞動局裁定結果，將尊重並虛心檢討。

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬5707人，較上期減少443人；其中有印刷電路板（PCB）大廠增約百人卻未通報，且遭地方政府查獲其他違法事項，將挨罰。

儘管勞動部暫時未公布廠商名稱，但媒體猜測與欣興有關，欣興近期逢產業淡季，先前傳出讓員工休不給薪水的「圓夢假」，儘管欣興強調是提供員工自由選擇休假、絕無強迫，有意願也可申請至產能忙碌的廠區支援，主管機關仍認定違法將裁罰。

欣興回應指出，「尚未收到桃園市勞動局的裁定結果，不論裁定結果如何，公司會予以尊重和虛心檢討，並加強和員工的溝通，減少類似事件的發生。」

欣興為PCB大廠，過去市場對ABF等載板需求龐大，導致產能供不應求，但去年第4季起需求下降，市況大不如前；欣興在先前法人說明會指出，市場在庫存調整中，針對稼動率低的工廠，欣興會鼓勵員工適當休息，控制並精簡成本，相關費用也會管理。

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