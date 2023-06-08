機械出口值連3個月成長 公會：動能漸恢復

台灣機械工業同業公會今天下午公布5月台灣機械設備進出口統計速報，5月機械出口值25.75億美元，連續3個月成長；公會指出，這代表出口動能逐漸恢復。

機械公會公布5月機械出口值25.75億美元，較去年同期28.76億美元減少10.5%，較4月25.52億美元微增0.9%；若以新台幣計算5月出口值約790.69億元，較去年同期減少7%。

公會指出，受全球經濟景氣不佳影響，5月台灣機械出口金額持續年減10.5%，這是去年8月以來連續10個月出口呈現年負成長。

不過公會表示，5月出口值較4月微增0.9%，且出口金額已連續3個月上揚，加上年衰退幅度逐漸縮小，顯示出口動能逐漸恢復。

統計今年前5月機械出口值119.89億美元，較去年同期減少18.2%；以新台幣計價約3658.12億元，較去年同期減少12.2%。

若從出口市場來看，機械公會指出，今年前5月台灣機械出口至美國金額約29.62億美元、占整體機械出口值比重24.7%；出口至中國大陸金額27.35億美元、占比約22.8%；出口至日本金額9.69億美元、占比8.1%。

公會分析，今年前5月對中國大陸出口持續下滑，較去年同期減少29.4%，占比下滑至22.8%的新低點；今年前5月對美國出口也放緩，較去年同期減少22%，占比也下滑至24.7%。顯示全球通貨膨脹、地緣政治因素與美國經濟發展趨緩，持續影響台灣機械出口。

公會指出，台灣與美國在6月初簽訂台美21世紀貿易倡議首批協定，後續若能盡速完成台美自由貿易協定簽訂，並加入相關多邊貿易協定組織，將有利機械設備後續國際競爭。