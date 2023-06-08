無薪假減443人 印刷電路板廠增百人未通報

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬5707人，較上期減少443人；其中有印刷電路板大廠增約百人卻未通報，且遭地方政府查獲其他違法事項，將挨罰。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計1983家，實施人數1萬5707人；較1日公布實施家數計2160家，實施人數1萬6150人相比，本次家數減少177家，人數減少443人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這次減少不排除有受月底實施到期影響，各有增減情況，其中製造業有2間金屬機電製品業者、1家機車零組件業者，共3家廠商各約100人，因景氣回溫停止實施。

資訊電子工業方面，黃維琛指出，這期增加200多人，分別有電子零組件、印刷電路板廠商，各實施100多人。不過，這家龍頭級印刷電路板廠商未主動通報，是勞動部接獲相關訊息後請地方政府勞動檢查發現，且勞檢時也查獲其他違法事項。

黃維琛說，企業與勞工協議實施減班休息，若沒有即時通報，雖無罰則，但會導致「充電再出發」等政府協助方案，無法及時進入幫助勞工度過難關，也增加勞工離職可能性。

黃維琛提醒，減班休息不論怎麼休，實施後薪資不得低於基本工資；且若違反基本工資相關法規，依法可罰新台幣2萬以上、100萬元以下罰鍰；若事業單位規模大、違法情節嚴重，還可加罰1/2，最高可罰150萬元。

對於這家印刷電路板廠商，黃維琛指出，將待廠商進行意見陳述、釐清違法事項後開罰，屆時也會一併公布業者名稱與負責人姓名，並將要求雇主補付減班休息員工薪資到基本工資。