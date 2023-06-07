博晟日本授權簽約金入帳 5月營收衝新高

骨科醫材廠博晟生醫5月營收新台幣2,874萬元，月增530.56%，年增1,393.04%。博晟財務長趙叔威表示，5月營收成長主要受惠抗生素取得健保給付後的快速增長，以及骨生長因子（OIF）日本獨家授權合約簽約金認列。

博晟生醫董事長陳德禮表示，抗生素於4月健保給付生效後，4月較過往平均銷售量成長4倍，5月成長為9倍，合計銷售量已經超過去年全年水準，目前在醫學中心通路的覆蓋率已達6成，預計年底覆蓋率可達9成。

展望今年，陳德禮表示，全年銷售量應可達到去年的8倍到10倍間，抗生素將成為今年營收成長的主要動能，目前抗生素還在銷售成長的初期，未來2、3年持續看好成長動能。

另外，日本獨家授權合約簽約金已於5月收取，陳德禮表示，OIF與Fujimoto間的授權合約，將由Fujimoto負責OIF於日本臨床試驗及取證上市的全額費用，博晟可大幅減少研發支出，並可共享臨床試驗數據資料，並於產品上市銷售後收取雙位數的銷售分潤。

陳德禮指出，日本的二期臨床試驗結果報告，預計在今年第3季發布。中國市場的商業洽談也將進入最終階段，預計今年簽訂合作合約。未來將持續推進美國及歐盟地區的商業洽談，完成美歐中日的國際市場布局。

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