研調:Q1手機產量年減19.5％ 幅度歷年最大

經濟低迷持續衝擊消費市場信心，根據TrendForce調查，2023年第一季全球智慧手機產量僅2.5億支，相較2022年同期衰退19.5％，衰退幅度不僅為歷年最大，季度生產量也創2014年以來新低。

TrendForce調查，受惠旗艦機Galaxy S23系列上市，三星（Samsung）第一季智慧型手機產量達6,150萬支，季增5.5％，第二季由於新機上市的熱度減退，預估產量季衰退近10％。蘋果（Apple）第一季智慧型手機產量5,330萬支，季減27.5％，其中iPhone 14系列新機生產比重約78%，優於去年同期，展望第二季，由於是新舊機種交接的過渡期，預估產量將季減約20%。

針對OPPO（含OPPO、Realme、OnePlus），TrendForce指出，考量市況不佳以及調節通路庫存而計劃性減少產出，第一季產量為2,680萬支，季減17％，第二季可望受惠庫存調節得宜，以及東南亞等地需求略有回升，產量有機會季增逾30％。值得一提的是，OPPO除了持續鞏固中國市場高階機種的市占率，在南亞、東南亞、拉美市場銷售有成，其海外市場占其整體銷售比重近6成。

小米方面，TrendForce調查，含Xiaomi、Redmi、POCO的第一季產量達2,650萬支，季減27.4％，主要是全球消費信心低落，加上小米的成品庫存水位仍高所致，生產規劃相當保守，由於第二季持續庫存調節，季產量成長幅度受限，預估季增約20％。

Vivo（含Vivo與iQoo）第一季產量為2,000萬支，季減14.2％，目前銷售主力市場仍以中國為主，第二季中國市場需求在邊境重開後仍顯疲弱，預估產量季增約10％。

TrendForce觀察，由於經濟持續低迷，使二手機市場及維修市場的交易相較以往活絡，恐阻礙第二季智慧型手機產量成長幅度。概括來說，第二季智慧型手機產量在季節性需求支撐下，預估將達2.6億支，季增約5％，然而受大環境景氣不佳影響，較去年同期衰退近10%。

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