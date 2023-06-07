大陸風險日增 美創投巨擘將業務分拆

美國創投巨擘紅杉資本（Sequoia Capital）今天宣布將分拆為3家獨立合夥企業，分別負責歐美、中國和印度東南亞等3區域業務。在美中關係緊繃之際，分割中國業務引人注目。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，總部在美國矽谷的紅杉資本，今天由高層向投資人簡報這項分拆計畫，預計明年3月底前完成。

其中在歐洲和美國業務將維持現有品牌名稱紅杉資本；在中國部門則將獨立出來，並沿用現有名稱紅杉；在印度和東南亞業務則將分拆成立合夥公司Peak XV Partners。

紅杉資本以搶得先機投資一些後來在全球享有成功的美國企業為人所知，例子包括谷歌（Google）、蘋果（Apple）、Airbnb和其他許多公司。儘管今年稍早紅杉資本因曾在2021年吹捧後來倒閉的加密貨幣交易所FTX而遭到砲轟，但它仍是創投界不可小覷的力量。

在美中兩國地緣政治緊張持續升溫之際，紅杉資本在中國的廣泛投資引起美國國會議員注意。紅杉資本大手筆投資了許多家中國知名新創公司，包括外送平台美團、電商平台拼多多及熱門短影音分享平台TikTok的母公司字節跳動。

紅杉資本的高層表示，分拆將使業務運作更有效率，因為各個實體將可獨立處理各自行政事務，例如資訊科技（IT）、財務和會計。

紅杉資本的主管波塔（Roelof Botha）、沈南鵬和辛赫（Shailendra Singh）在新聞稿中表示：「經營一個去中心化的全球投資事業變得愈來愈複雜，這使得使用一個中心化的後勤辦公室弊大於利。」

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今年稍早率先報導，紅杉資本針對可能在中國投資的企業項目，已諮詢美國國家安全專家進行調查。

另一方面，中國也可能正在失去投資吸引力。原因包括經濟充滿不確定性、地緣政治緊張升高及北京對國際顧問諮詢公司的打壓。

延伸閱讀

華爾街看好中國經濟 謝金河曝1趨勢擋不了

外企遭公安查問 美商會:在陸經營風險大增

陸加大對外企施壓 外資五天撤離31億美元

大陸市場是「必選」？ 多國外企這樣看