泰山變天遭疑作票 集保將洽國票證了解

泰山5月31日股臨會改選，市場派龍邦拿下多數董事席次，泰山經營權變天，泰山大股東景勛公司質疑龍邦作票。金管會今天表示，已請集保結算所洽股務代理機構國票綜合證券了解。

泰山5月31日股東臨時會改選，由市場派龍邦取得多數董事席次，入主泰山。不過泰山大股東景勛公司出面質疑龍邦作票，股務代理機構國票綜合證券則聲明，當天計票系統錯誤僅涉出席股數加總欄位，其他部分均正確，有關作票、灌票等情形均非事實。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，若泰山股東認為股東會召集程序或決議方法有瑕疵，可依公司法授權，向法院提起撤銷股東會決議無效之訴，此涉及司法認定，金管會會持續關注後續司法判決情形。

至於投票計票方面，金管會已請集保結算所洽國票證了解，釐清是否有計票錯誤情形，以及是否會影響決議。

泰山大股東景勛公司近日已向智慧財產及商業法院提出聲請，主張當天投票過程有大量無表決權股份參與表決，造成選舉無效，當選董事不得行使職權。由於景勛公司代表人為詹景超，可視為泰山詹家的反擊。

泰山公司派先前質疑，依企業併購法第27條規定，企業因併購公開發行公司而取得10%股權後，應立即向主管機關申報，否則超過部分無表決權，此次龍邦爭奪泰山經營權時，從來沒有向主管機關申報要併購，併購程序顯然違法。

高晶萍表示，現在雙方爭議點在於龍邦申報持有泰山股份的目的，一種是長期投資目的，一種則是依企業併購法第27條涉及的併購目的，泰山公司派主張應使用企業併購法第27條向主管機關申報，此部分涉及的是企業併購法認定，需洽經濟部意見。

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