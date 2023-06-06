防投資詐騙 金管會再找Google及Meta開會

金管會自4月10日啟動投資詐騙廣告通報機制，截至6月2日止，金管會及證券周邊單位已向Google及Meta檢舉2856件投資詐騙廣告，另因應投信投顧法修正案三讀通過，金管會6月將邀Google及Meta開會討論執行細節。

金管會今天公布，自4月10日至6月2日止，金管會及證券周邊單位通報Google及Meta的投資詐騙廣告共達2856件，經蒐報單位於通報後再點擊網址確認已下架2370件，平均下架率達82.98%。

分別檢視2大網路平台業者下架情形，金管會及證券周邊單位通報Google共200件，其中44件已下架，下架率22%；通報Meta共2656件，其中已下架2326件，下架率達87.58%。

金管會先前邀集Meta、Google及相關部會研商投資詐騙廣告蒐報機制，與2大網路平台業者先達成「政府通報、快速下架」共識，並由證券周邊單位協力蒐報違反投信投顧法或偽冒名人的投資詐騙廣告。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，考量Meta、Google為規模最大的網路平台業者，為防堵投資詐騙廣告，金管會從2家大型業者先建立通報機制，已可以處理多數違規投資廣告。

為打擊詐騙，立法院院會5月30日三讀通過「證券投資信託及顧問法」部分條文修正草案，要求網路投資廣告實名制，並明定若網路平台業者未在通知期限內移除投資詐騙廣告，司法警察機關可處新台幣12萬元至60萬元罰鍰，並可累罰及加重罰，直到改善為止。

高晶萍表示，金管會規劃今年6月再邀集Meta、Google2大網路平台業者討論投信投顧法增訂第70條之1公布實施後的相關執行方式及細節，未來將製作問答集放在金管會網頁，外界若有疑義均可查詢，同時可提供給中小型網路平台業者作為參考。

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