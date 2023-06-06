風暴近尾聲 防疫雙險5月理賠降至26.54億

3月20日起COVID-19輕症不再通報為法定傳染病，產險業理賠壓力大減，金管會今天公布，防疫雙險5月理賠金額續降至新台幣26.54億元，對比先前理賠金額動輒破百億大關，防疫雙險4、5月理賠已顯著下滑。

金管會今天公布，今年前5月防疫險理賠金額為464.68億元，累計理賠件數115.89萬件；疫苗險理賠金額為128.62億元，累計理賠件數為30.47萬件。

今年1月防疫雙險理賠金額為220.52億元，2月降至196.92億元，3月進一步收斂至115.94億元，4月降至近33.37億元，一舉跌破百億關卡，月減幅逾7成，5月續降至26.54億元，月減幅收斂至2成。

產險主管解釋，COVID-19確診者中，輕症占比超過9成，自5月1日起COVID-19降為第4類法定傳染病，有助部分業者進一步減壓，但牽動防疫雙險理賠金額，主要還是自3月20日起COVID-19輕症不再通報為法定傳染病。

金管會統計，因應防疫險理賠潮，今年已有3家產險完成300億元現金增資程序，包括兆豐產險增資60億元、新安東京海上產險第3度增資80億元、富邦產險第2度增資160億元。

另已取得金管會核准但尚未完成增資者，共有4家產險，包括和泰產險第3度增資45億元、新安東京海上產險第4度增資120億元、南山產險增資15億元、中信產險第4度增資50億元，合計有230億元在途增資，預計6月底前皆可完成增資。

延伸閱讀

碰上職災怎麼辦？勞工必懂的4個關鍵

減碳當道 產險衝網路投保

水險等三大產險 費率看增