陸一孩生育率降至0.5 婦產醫院將加速關門

2019至2022年中國一孩生育率由0.7降至0.5，人口專家示警，務必留意適婚男女終身不婚不育益增的現象，此前中國當局曾估算，中國新生兒總數去年首度不及千萬後，今年將續降並跌破800萬。

日本厚生勞動省2日公布，2022年日本總和生育率1.26，等同於2005年所創下的最低紀錄。

國際間通認總和生育率1.5是高度敏感警戒線，一旦降至1.5以下，即陷入低生育率陷阱，而中國國務院第7次全國人口普查領導小組辦公室負責人曾指出，2020年，中國育齡婦女總和生育率為1.3。

但中國人口與發展研究中心主任賀丹5月30日發表文章「建立生育支持政策體系 注重加強一孩生育支持」指出，中國總和生育率從2019年的1.52降至2022年的1.07。

賀丹說，分孩次看，一孩生育率更從0.7跌至0.5，一孩平均生育年齡從26.4歲升高至27.4歲，能生且願意生育第一個孩子的家庭數量明顯減少，一孩生育率下降將進一步降低二孩和三孩生育率，加劇生育水平下降趨勢。

此外，「中國新聞周刊」發行的雜誌「中國慈善家」5月19日報導，依中國完成的產婦建檔估算，今年新出生人口不足800萬，更有醫生表示，孕婦建檔數量比以往減少1/3。

網易號3日刊登的分析文「我國一孩生育率跌至0.5，出生人口跌破了800萬後果到底有多麼嚴重」指出，很多人對800萬可能沒有什麼概念，覺得800萬也不少了，但實情並非如此。

文章指出，目前全中國婦產醫院共3032家，800萬除365天再除3032約等於7，也就是說每家醫院每天只能分配7個新生兒，一家設備齊全的醫院，每天只有7個新生兒真是空曠，如此從生產至育兒業可能面臨危機。

文章說，不僅各婦產醫院將加速關門，與嬰兒有關產業將爆發倒閉潮，甚至幼稚園、小學、初中、高中到大學，都將陷入招生難的危機，一個10幾億人口的大國，出生人口少於800萬，人口衰退也不足以形容。

中國媒體紅星新聞今天報導，西安交通大學人口與發展研究所教授姜全保呼籲，務必高度重視總和生育率，尤其是一孩生育率下降，更要高度警惕終身不婚不育這個情況，並採取應對措施。

針對中國新生兒數的崩跌，中國網友說，這印證上海封城期間青壯世代的絕望吶喊：「這是我們最後一代。」

當時公安強拉一名核酸檢測呈陰性的青年集中隔離，並威脅「不去方艙影響三代」，青年回答「不好意思，這是我們最後一代，謝謝」，於是網路廣傳。

如今印度已取代中國成為人口全球第一大國，美國威斯康辛大學的中國人口問題專家易富賢說，中國人有三大難題：養不起、不願意生和生不了孩子，養不起因物質條件不滿足，中國民眾不願生則是出自於心理因素。

他說，至於生不了則是生理因素，中國的不孕不育發病率，80年代初期僅1%到3%，至2020年增至18%，對於不願生、生不了，政府能做的就更加有限，「所以我對中國人口結構的未來趨勢非常悲觀」。