陳泰銘談產業景氣：谷底盤旋可能走L型

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘今天表示，產業景氣現在應該是在谷底盤旋，不會是V型反彈，比較像L型走勢，需觀察經濟環境和庫存消化走勢，儘管部分產品有價格跌價因素，不過成本改善可彌補。

他並透露，今年第1季底已完成併購德國賀利氏工業集團高階溫度感測器事業作業，法國施耐德高階工業感測器事業部併購作業預計第4季完成。

國巨上午舉行股東會，陳泰銘親自主持，議事進行中有小股東發言詢問去年併購德國賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部（Heraeus Nexensos GmbH）以及法國施耐德（Schneider Electric）高階工業感測器事業部進展。

陳泰銘回應指出，去年併購德國和法國感測器部門，是國巨集團長期致力轉型計畫的一環，他表示，台商過去專注被動元件標準品和消費電子市場應用，現在轉移到高階且高度設計的產品領域，專注車用、工業、醫療、物聯網等高階應用，集團併購這2家公司，符合未來國巨集團發展策略。

陳泰銘表示，今年第1季底已完成併購德國賀利氏工業集團高階溫度感測器事業作業，法國施耐德高階工業感測器事業部併購作業預計第4季完成，待世界各國主管機關同意。

小股東再詢問產業大環境和下半年營運展望，陳泰銘表示，經濟大環境包括通膨、匯率、升息等不僅影響被動元件產業，也影響其他各產業包括半導體、網通等。

他指出，產業總有高低起伏，這也是判斷公司效率的關鍵時刻。他說，景氣好時公司好壞看不出來，公司好壞評估時刻，要在景氣下修時才看出來，對景氣或成本等反應速度與控制條件，是評估的重要依據。

陳泰銘表示，從他個人角度看，產業現在應該是在谷底盤旋，通訊、手機、消費電子等應用持續低迷，連動性高的半導體現在也是在谷底，他舉例表示，股王信驊營收也明顯衰退，這說明是大環境變化。

展望下半年營運，陳泰銘表示，往後3季趨勢團隊持續密切觀察，他預期不會是V型反彈，比較像L型走勢，這與經濟環境和庫存消化有關，國巨團隊戰戰兢兢持續觀察，希望大環境改善，之後可以取得業務進展。

小股東再問稼動率和毛利率表現，陳泰銘指出，國巨集團持續創造優於同業的毛利率表現，由於毛利率牽涉到產品組合和產品改善，儘管部分產品有價格跌價因素，不過成本改善可彌補。