彭双浪：電視面板需求回升 一季比一季好

台灣氣候學院揭牌，台北市電腦公會理事長彭双浪表示，現在產業秩序好轉，供需產品健康，走勢一季比一季好，看到需求增加，客戶新產品拉貨力道回溫。期望價格回到總成本之上，要努力拚賺錢。

彭双浪表示，下游有庫存傷需求，下游有庫存傷價錢，現在供應鏈上下游都很健康，產業秩序好。電視面板需求明顯回升，IT方面來看，消費型產品需求恢復，預期商用產品需求下一個季度好轉。

近期面板上游也喊漲價，彭双浪表示，上游看到漲價機會反應產業鏈供需健康，在電視面板之後，IT面板也有部分產品小幅調漲價格，期望面板價格能夠盡快回到總成本之上，賺錢是團隊首要目標。

（工商時報 袁顥庭）

彭双浪：面板需求逐季成長 部分急單增加

台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪今天表示，下半年面板產業需求將逐季增加，電視和筆記型電腦等部分急單挹注，商用產品預估第2季底後可回到健康水準。

台灣氣候聯盟今天上午舉行台灣氣候學院揭牌儀式，彭双浪受邀出席，會後接受媒體短暫採訪。

展望下半年面板產業需求，彭双浪指出，下半年需求會逐季增加，主要是客戶拉貨力道增加外，還有包括電視和筆記型電腦等部分急單增加，其中電視拉貨相對積極，消費型產品需求恢復的狀況也很好，部分筆電和顯示器面板價格有調整跡象。此外，客戶也洽談新產品開發等包括下半年到明年的布局，至於商用產品預估第2季底後可回到健康水準。

媒體問及上游玻璃材料價格調漲的因應策略，彭双浪表示，這代表面板產業景氣逐步健康，期待友達單季營運邁向轉盈目標，仍需觀察市場變化。

媒體提問LED廠富采布局，身兼富采董事長的彭双浪預期，車用面板前景看佳，富采在車燈以及顯示背光應用可期，預估富采今年在車用領域成長可期。

談到少子化與缺工議題，彭双浪指出，未來台灣在人才和人力供給都恐出現問題，適度調整讓人才國際化，將有助產業發展，可用更開放態度面對人才的不同組合。

彭双浪在揭牌儀式中致詞表示，今天是世界環境日，台灣資通訊（ICT）產業從上游零配件到下游終端，規模與外銷比重龐大，不過產業正面臨數位轉型和氣候變遷的挑戰，尤其是淨零碳排已經是硬指標，客戶要求低碳製造和低碳產品，客戶要求達到的淨零目標，一個比一個早，主要客戶更是要求提前到2030到2035年，就要達到淨零目標。

他表示，台灣氣候聯盟目前規模已達到上百家，一起推動淨零碳排，台灣氣候學院揭牌後，希望系統地培養綠色人才，就像當時人工智慧（AI）學校規劃3年內為台灣培養萬名AI人才，台灣氣候學院可走出氣候變遷人才培養的第一步。