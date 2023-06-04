海內外股票型基金前10強 台股基金9檔上榜

台股基金今年來表現好威，統計海內外340檔股票型基金年迄今排名，前10強中高達9檔為台股基金，僅有1檔海外科技型股票基金，顯見進入景氣落底尾聲，台股往往率先反映。

台股5月強漲逾千點，推動指數創下近1年來新高；統計今年以來截至6月2日為止，報酬率前10名股票型基金依序為日盛新台商基金、日盛MIT主流基金、野村高科技基金、野村e科技基金、日盛上選基金（A類型）、日盛台灣永續成長股息基金、瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣、路博邁台灣5G股票基金T累積級別（新台幣）、野村中小基金-S類型、野村台灣運籌基金。

前10強基金中日盛投信及野村投信各包辦4檔基金，表現最亮眼。根據統計，年迄今前10強台股基金，績效高達35%至52%，遠優於同期大盤18.17%，且包括一般型、科技型、中小型等不同類型基金。

保德信表示，台股因為與全球景氣高度連動，一旦市場上漲，台股通常能率先受惠，加上這波由AI人工智慧帶動的漲勢，激勵台股半導體族群強彈，配合團隊選股讓績效大幅超越大盤漲勢。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，AI與伺服器平台轉換是2023年台股投資最大亮點，相關供應鏈包括PCB、散熱、組裝廠、IP等都能看到接單與出貨狀況，且雲端服務供應商皆以AI為關鍵主軸，雖然一般性伺服器零組件短期可能出現下修，不過AI伺服器（Server）成長趨勢能成為中長線保護。

柯鴻旼認為，股市往往在疑慮中成長，今年第二季的電子產業急單已反應完畢，現在市場除了AI題材外，已開始陸續反映下半年第3季起的電子旺季遞延，預期資金將於趨勢族群與國內政策族群間輪動，電子以AI相關為主，傳產則可聚焦重電、觀光、餐飲等。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，台股這波在AI帶動下，科技類股迎來一片漲聲，指數突破反彈新高，隨著電子產業下游的面板、PC、NB景氣陸續復甦，部分產業最快於下半年落底，選股重於選市，可觀察基本面佳、具業績題材及產業進入旺季等族群。