貨櫃3雄殖利率高 融資者留意「假除權息」

貨櫃三雄股利政策受矚目，其中長榮每股配息新台幣70元，以2日收盤價計，殖利率達45.9%；台灣證券交易所提醒，有價證券的殖利率較高，扣除權息值後的收盤價，將使市值減少較多，提醒融資者留意「假除權息」制度。

今年海運市況雖轉淡，但貨櫃三雄2022年仍繳出亮眼成績單，並推出大方的股利政策，長榮、陽明、萬海每股分別配息70元、20元及5元；若以2日收盤價長榮152.5元、陽明61.5元、萬海58.1元分別計算，殖利率各為45.9%、32.5%、8.6%。

但證交所與富時公司合編的台灣指數系列及台灣高股息指數成分股，6月2日公布定期審核結果，長榮名列被刪除的5檔高股息指數成分股之一，並自19日起生效，引發市場憂心，指數生效前後恐有潛在賣壓。

證交所提醒，從事信用交易投資人，檢視其現有信用交易融資部位，如有高殖利率者，應注意其除權息時程，並自行設算擔保維持率預為準備。

另外，融資股票遇除權息時，為反映擔保品真實價格，以確保整戶擔保維持率的水準，所以在股票除權息之前，訂有「假除權息」制度。

依「證券商辦理有價證券買賣融資融券操作辦法」第53條規定，除權息交易日之前6個營業日起，在計算「整戶」擔保維持率時，除現金增資者外，投資人融資買進的擔保品證券及抵繳的上市有價證券，應以各當日收盤價扣除權息值計算其市值。

證交所表示，有價證券的殖利率較高，扣除權息值後的收盤價，將使市值減少較多，如投資人僅有該檔證券融資部位，整戶擔保維持率也將驟降。

另依規定計算「整戶」擔保維持率如低於130%（T日），投資人將收到證券商發出追繳通知，如果未於通知送達日起2個營業日內（T+2日）補繳，且當日（T+2日）擔保維持率仍低於130%時，則次一營業日（T+3日）擔保品將被處分。

不過，若當日（T+2日）擔保維持率回升至130%以上，可暫不處分擔保品，但隨後任一營業日擔保維持率又不足，且投資人未於當日下午自動補繳者，自次一營業日處分擔保品。

延伸閱讀

供需失衡 亞洲貨櫃航商剉咧等

貨櫃雙雄可除息？分析師沙盤推演4情境

貨櫃3雄未來發股利仍OK 業界曝關鍵