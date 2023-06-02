黃崇仁:各國想蓋晶圓廠不容易 台灣難取代

力積電董事長黃崇仁今天表示，各個國家都很積極想建晶圓廠，但沒那麼容易，晶圓廠還是需要有生意才能做，台灣目前還是遙遙領先，沒有那麼容易被取代。

2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）展會今天持續登場，台灣先進車用技術發展協會（TADA）與台北市電腦公會（TCA）合作的亞洲智慧移動新未來論壇，上午持續在新創展會InnoVEX舉辦，黃崇仁以TADA理事長身分出席致詞，會後接受媒體短暫採訪。

針對全球晶圓廠設廠趨勢，黃崇仁指出，興建晶圓廠絕對不簡單，外界看台灣蓋晶圓廠好像很容易，坦白講，到別的國家例如美國就已經很麻煩，「看在亞利桑那廠就做得半死」，在日本、中國大陸可能好一點，其他國家也有難度。

他說，各個國家都很積極想建晶圓廠，甚至中南半島的泰國或越南也很想建，連中東的沙烏地阿拉伯、甚至印度也想建廠，但仍搞不清楚建廠要做甚麼。

黃崇仁表示，台灣現在能做到這個地步，是從台積電開始迄今已30年的累積，其他國家想一夕之間做到這個程度，難度很高，因為這需要水、電、土地、人力等配套，台灣早已規劃好，別的國家現在重新建置，需要一些時間。

他指出，當初台積電創辦人張忠謀從事晶圓代工，也是很辛苦，「沒有生意」，晶圓廠還是需要有生意才能做；而中國大陸蓋了很多晶圓廠，卻無法成功，就是因為沒有生意，台灣目前還是遙遙領先，沒有那麼容易被取代。

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