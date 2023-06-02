新纖估6月稼動率9成 看好第2、3季營運

新光合纖今天召開股東會，經營團隊表示，瓶用聚酯粒進入需求旺季，且化纖產品受惠品牌需求轉強，預計6月整體稼動率將達9成，第2、3季營運可望逐漸成長。

產能方面，新纖集團經營決策委員會副主委羅時銓受訪時表示，PET（瓶用酯粒）稼動率全滿，化纖部分受惠品牌研發新品帶動，5月稼動率至7成，6月可望成長至9成。

羅時銓指出，另泰國合資寶特瓶回收級聚酯粒（R-PET）廠第3季投產後，年產能21萬噸，滿載後年產值可達新台幣70億元，預估今年可先貢獻約20億元，明年可望全年貢獻。

營收方面，羅時銓指出，5月可望成長，6月有望進一步提升；第2季會優於第1季，第3季有望再向上，第4季則還要再觀察。

產品及產能規劃方面，新纖總經理歐金達表示，位於觀音廠的R-PET新設備去年9月投產後，日產能4噸，且可隨時更改原料配方，維持競爭力；另將投資1億建立試驗機新設備，維持競爭量能。

海外產能方面，歐金達說，預計在2年內陸續進行世界布局，例如泰國廠除了今年第3季即將投產的R-PET產能外，由於廠區內尚有可運用的土地，預計會有新合作案。越南則考慮成立新公司，印尼廠研議朝化纖產業合作案發展；另研議在美國成立子公司，印度應客戶邀請正在評估中，至於中國市場仍是營運重點。