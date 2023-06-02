美債協商有解 法人:美是否升息仍影響台股

美國債務上限協商有進展，美股收高，但法人認為，美聯準會（Fed）6月是否升息仍是影響台股走勢重要因素。

美東時間1日道瓊工業指數上漲153.30點或0.47%，以33061.57點作收；標準普爾500指數上揚41.19點或0.99%，收4221.02點；科技股那斯達克指數勁揚165.69點或1.28%，收13100.98點；費城半導體指數上漲53.56點或1.55%，收3506.74點。

台股1日終場下跌66.31點，收在16512.65點，成交值2754.34億元，加計盤後交易約2797.93億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美債協商有解，美股上漲，但美科技股的人工智慧（AI）題材已提前反映，相關股票後續表現待觀察，加上美聯準會（Fed）6月升息機率提升，台股近期漲多是否出現獲利了結賣壓仍須留意。

蔡明翰指出，市場原先預期美聯準會不升息機率占8至9成，但現在卻是預期升息的機率占6成。

產業訊息方面，鴻海1日宣布旗下5G室外型O-RU產品，獲O-RAN聯盟（O-RAN ALLIANCE）的OTIC（Open Testing and Integration Centre）認證。

泰山董事改選，市場派龍邦拿下經營權，針對先前泰山董事會通過配息新台幣4元，龍邦表示將衡量最大利益再決定。對於泰山股利政策可能生變，金管會表示符合3條件下確實可執行，但公司應審慎評估對市場及投資人影響。

印刷電路板（PCB）大廠台郡董事長鄭明智表示，2023年是具挑戰的一年，將加速產業淘汰賽，持續布局高頻等先進設計。