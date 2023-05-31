觀望美債上限表決 法人:台股籌碼面轉佳

投資人觀望美國國會提高美債上限表決進展，美股主要指數30日走勢分歧。法人指出，新台幣呈現升值走勢，外資連4日大買，籌碼面持續轉佳，有助於台股後市發展，今天尾盤須留意MSCI半年度調整生效的影響。

美股道瓊工業指數30日下跌50.56點或0.15%，收33042.78點；標準普爾指數微漲0.07點或0.00%，以4205.52點作收；那斯達克指數漲41.74點或0.32%，收13017.43點；費城半導體指數小漲3.721點或0.10%，收3549.390點。

在人工智慧（AI）題材加持下，晶片大廠輝達（NVIDIA）市值30日盤中衝破1兆美元（約新台幣30.6兆元）大關，成為美股史上第7家、也是率先跨進市值1兆美元俱樂部的半導體企業。

台股30日開盤小幅上漲，隨後震盪走低，一度落於16600點之下，終場收在16622.74點，小跌13.56點，加計盤後成交金額為新台幣3094.9億元。三大法人合計買超新台幣78.89億元，其中外資及陸資買超84.09億元，並敲進鴻海、台積電等個股。

產業訊息部分，IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興董事長曾子章說，2023年市況不景氣，但下半年營運會比上半年好，第4季初將明顯好轉；面對AI投資熱潮，欣興新建一座廠房要300億元，就是瞄準未來AI伺服器及載板商機。

鴻海30日晚間公告注資超過新台幣75.6億元，在越南新設子公司，布局電動車零配件和機械製造。