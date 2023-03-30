再開放第二波純網保申設？金管會回應了

金管會今天宣布中信網保申設案緩議，2組純網保申設案全未過關。針對開放純網保政策是否喊停，金管會表示將持續蒐集業者意見，並在今年底再評估開放純網保申設可行性。

數位化當道，金管會敲定開放設立純網路保險公司的政策方向，並在2022年8月至10月受理業者遞件，最後收到「中國信託網路產物保險股份有限公司」及「福爾摩莎產物保險股份有限公司」2組團隊遞件。

金管會成立純網保審查會進行審議，福爾摩莎產險籌備處因未符合法定資格，去年12月22日已遭金管會駁回申設案，金管會今天進一步宣布，中信網保因相關規劃尚未完備，審查會決定應予緩議，意即不予許可。

金管會保險局副局長林志憲在例行記者會說明，純網保審查會針對中信網保營運模式可行性、保險商品創新性、管理機制妥適性、預定負責人適格性等面向詳細審查，並召開6次審查會，其中3次為中信網保簡報及面談會議。

林志憲指出，純網保審查會肯認中信網保導入金融科技發起人的加值數據，將傳統商品行銷方式及服務作業程序創新，但考量中信網保營運模式穩定性及可行性不夠完整，相關商品創新優勢與利基需再開發，且財務預測過於樂觀、需補強合理性，審查委員提出審查意見並共同決定應予緩議。

至於金管會後續是否會再開放第二波純網保申設，林志憲提到，純網保政策目的在鼓勵開拓新型營運模式與創新商品發展，而非與現有產險市場進行商品競爭，金管會將持續蒐集業者意見，並在今年底依保險市場發展趨勢再評估開放純網保申設可行性。

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