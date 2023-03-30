新北119、110斷線 中華電昨晚近8時恢復

新北市府消防局29日晚表示，因中華電信機房設備故障，119報案專線、市警局110報案專線一度斷線，經中華電信搶修後，已於晚間近8時恢復正常。

新北市府消防局今晚以文字簡訊表示，因中華電信線路異常，導致新北市119報案專線斷線，請民眾報案改撥打02-8951-9119分機9報案。隨後於晚間8時許通知，中華電信線路已恢復，新北市119報案電話正常。

消防局119勤務指揮中心主任蔡志鴻今晚接受中央社記者電訪表示，晚間7時26分據中華電信通知，因機房設備故障，導致民眾無法利用119報案專線系統報案。中華電信隨後於晚間7時52分恢復線路正常。

蔡志鴻說，以往也曾發生過119系統故障無法報案的狀況，主要是電信系統故障；除請民眾利用市話報案，也會請民眾利用警方110報案系統報案。警方會利用「一鍵互通」的網路系統通知消防局，依舊不影響報案與勤務派遣。

蔡志鴻說，但今晚包括新北市警局的110報案系統，也受到中華電信機房設備故障影響一度斷線，民眾也無法撥打110報案。

消防局勤務中心指出，但這次新北119斷線26分鐘，仍有民眾透過市話系統報案，多以救護案件為主。

市警局勤務中心以文字表示，110報案系統受中華電信影響，於晚間7時至7時45分一度斷線，主要是電信機房主機設備故障，包括主幹線與備援幹線都無法通話。

市警局表示，以往不曾發生過110報案系統斷線，這次首度發生狀況，將會請中華電信加強檢修，避免影響民眾與緊急救援報案。