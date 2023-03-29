華為攻汽車業碰壁 廣汽集團終止聯合開發

中國科技巨頭華為進軍汽車業提出的HI方案傳出碰壁。廣州汽車集團昨晚公告，與華為聯合開發的一款新能源汽車專案變更為「自主開發」。這顯示車企不願意在技術與價格上受制於華為。

綜合經濟觀察網等陸媒報導，華為去年發布Hwawei Inside（HI）全棧汽車解決方案，強調自身不造車，而是與車廠深度合作，為車廠提供計算與通信架構、5大智慧系統以及雷達、抬頭顯示器等科技零部件，車企則負責造車和賣車。

截至目前，華為實現HI上車包含了北京汽車、長安汽車與五菱汽車。但整體而言，HI上身的新能源汽車賣得並不好，車價也偏高。

廣汽集團27日晚間發布公告，表示董事會同意控股子公司廣汽埃安的「AH8專案」由與華為聯合開發變更為自主開發，變更後華為將繼續以重要供應商身分參與公司自主品牌車型的開發及合作。

這意味著，華為與廣汽埃安專案的合作模式由HI模式降級成為零部件供應商模式，此前定下的聯合開發智慧汽車的合作告吹。廣汽未在公告中指明原因，僅表示是「由於各方資源的調配等原因」。

華為與廣汽埃安的合作始於2017年7月，根據專案規劃，兩者聯合開發的首款車型就是AH8，這是一款中大型智慧純電SUV，計畫於2023年底量產。但在AH8接近量產的關鍵時刻，廣汽與華為的合作突然生變。

廣汽曾對華為的作法公開表達不滿。2022年8月，廣汽埃安副總經理肖勇在某行業峰會現場吐槽：「華為是大牌的供應商，它的價格比較高。我們想跟華為合作，會發覺基本上沒有議價能力」。此後就傳出廣汽與華為的深度合作項目已經中止。

由於手握資訊及通訊（ICT）技術，華為近年來成為多家車企的合作夥伴。除了廣汽埃安，北汽極狐、長安阿維塔均與華為採用HI模式合作；賽力斯和江淮汽車則採用華為智選的方式合作，即華為深度參與到產品定義、正常設計以及管道銷售、品牌運營的過程中。

值得一提的是，上述與華為合作的車企，普遍在汽車業競爭中處於相對弱勢的地位。強勢車企集團則往往直接拒絕華為。上海汽車集團董事長陳虹此前公開表明，與華為這樣的企業合作會丟掉「靈魂」。

華為智慧汽車解決方案原本設定在2025年實現盈利，華為輪值董事長余承東曾表示，要實現目標，華為得先幫車企賣100萬輛車。但這次與廣汽埃安聯合開發產品的終止，給華為拓展車企「朋友圈」的進程蒙上了一層陰影。

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