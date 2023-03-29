蔡明介:IC設計遇挑戰 經部4月找業者座談

聯發科董事長蔡明介日前提到台灣IC設計人才短缺，呼籲政府提出完整台灣晶片法案，經濟部擬規劃4月中與聯發科、群聯等IC設計業者座談，同時也希望導引業者申請台版晶片法案的產創條例10之2。

蔡明介昨天示警，台灣IC設計業未來面臨的挑戰非常巨大，尤其是人才問題，當前政府角色越來越重要，呼籲推出完整的台灣晶片法案。此話一出引起外界關注。

經濟部長王美花今天上午回應，台灣有很好的產業生態系，包含最先進的製程和前端IC設計，為提升產業競爭力，將邀請業界、跨部會討論相關議題。

經濟部官員透露，目前規劃4月中邀請聯發科、群聯等IC設計業者座談，傾聽產業需求，也會鼓勵業者研發。

不過蔡明介喊出希望政府研擬完整晶片法案，經濟部官員表示，經濟部有科專經費補助，但考量業者投資規模大，政府能夠補助占比不高，因此現階段還是會以產創條例的研發投資抵減形式獎勵。

「產業創新條例第10條之2及第72條條文修正案」俗稱「台版晶片法」，針對半導體、電動車、5G等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，提供最高25％營所稅投抵優惠。

目前經濟部與財政部兩部會磋商，關於產創條例10之2適用門檻，其中備受關注為研發經費門檻，經濟部官員透露，目前可能落在50億元、70億元範圍。

官員指出，雖然IC設計業者在購置設備費用方面，和晶圓製造業者相比之下較少，但一旦研發經費門檻落在50億、70億元，業者有機會達到適用資格。

官員表示，就財政部考量稅損立場，經濟部以長期擴大稅基論述爭取認同，希望和財政部儘快達成共識。

吸引及培育產業人才方面，官員指出，勞動部已開放半導體業者可聘僱無工作經驗的外籍人士，不受限於學士學位以上且有2年工作經驗的規定；經濟部未來擬和教育部擴大「半導體學院」規模，視業界需求調整檢討。

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