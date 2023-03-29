2月壽險持股市值1.74兆 國內現金水位上升

金管會公布，今年2月底壽險業持有台股市值達新台幣1兆7,428億元，月增2.3％；另壽險業持有國外現金部位單月大減1,149億元、國內現金部位則月增456億元。

金管會公布壽險業2月底最新資金運用概況，壽險業資金運用最大宗依然為海外投資，若加計國際板債及外幣保單在內，2月底壽險業海外投資金額達21兆2,009億元，占可運用資金69.5％，比例與1月底持平。

壽險業持有國外股票金額為4,296億元，月減64億元；持有國外現金部位折算為新台幣後降至3,976億元、月減1,149億元，占可運用資金比自1.7％下滑至1.3％。

國內投資方面，2月底壽險業持有台股市值上揚至1兆7,428億元，月增2.3％，高於當月台股漲幅1.56％；持有國內現金部位則達5,064億元，月增456億元。

壽險業者表示，2月有把握時機在台股實現獲利，拉高現金部位，同時有伺機增加投資布局。

金管會同步公布金融業投資股債年變化，2月底國銀持有債券投資成本達8.1兆元，年增1.12兆元，持有股票投資成本為4,687億元，年減409億元，顯示升息潮下，增債減股仍是主要趨勢。

另據證期局統計，2月底券商自營部門持有外國債券帳面成本達1,550.86億元，債券主要投資地區以美國（29.95％）、德國（21.26％）及新加坡（12.38％）為主；持有外國股票帳面成本達27.53億元、持有國內股票帳面成本達634.88億元。

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