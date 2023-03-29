量販超市開賣進口雞蛋 上架隨即秒殺

缺蛋狀況未解，農委會進口雞蛋補足加工用蛋缺口，穩定市場供需；全聯、家樂福等量販業者今天開賣，有民眾下午赴北市賣場發現進口蛋中午上架隨即秒殺，只能先買其他蛋類取代。

全聯、家樂福及大潤發今天起開賣進口蛋，愛買、美廉社宣布在30日、31日陸續販售進口常溫與冷藏蛋，並採限購制。

記者下午前往台北市東區附近的量販超市了解販售雞蛋狀況，發現架上已無任何蛋品；業者指出，雞蛋幾乎一上架就馬上秒殺，有消費者特別在上午就到場排隊，雞蛋約在中午時抵達賣場，但立即被搶購一空。

已跑過多家量販超市業者的65歲陳姓媽媽說，看到貨架上的雞蛋被掃光很傻眼，從新聞報導得知有進口雞蛋想說到附近量販超市購買，到場卻發現已無雞蛋，只能再去其他家看看有無販售雞蛋。

58歲吳姓媽媽在賣場受訪時表示，家中有小孩所以雞蛋是日常食品，但許多超市量販都買不到蛋，只能先用其他品種蛋品取代雞蛋。量販超市服務員則說，有些分店的進口蛋進貨時間不同，目前還未進貨，但缺雞蛋情形嚴重連店員也買不到蛋。

張姓民眾受訪說，上週到大型量販店消費發現許多民眾都買到雞蛋，但價格偏高。楊姓民眾則說，住家附近的超商超市都買不到雞蛋，傳統市場有雞蛋可買，可能是因品質較好所以價格略高。