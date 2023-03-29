WBSC最新世界排名 台灣隊排名第4

世界棒壘球總會（WBSC）28日公布最新男子棒球世界排名，日本隊維持世界第一，美國、墨西哥經典賽賺進積分，美國躍居第2、墨西哥第3，台灣隊名次下滑2名、排名第4。

世界棒壘球總會公布最新男子棒球世界排名，排名積分累計4年內WBSC認可的賽事，從U12世界盃棒球賽至世界12強棒球賽，以及世界棒球經典賽等賽事，排名前12名球隊取得參加下一屆世界12強棒球賽資格。

日本隊剛拿下本屆世界棒球經典賽隊史第3冠，獲得1150分，累計總分5323分繼續穩居世界第一，美國隊拿下經典賽亞軍獲得953分，總積分4402分，名次進步1名、排名第2，墨西哥經典賽打入4強、獲得積分905分，累積積分4130分，進步2名、排名第3。

台灣於累積積分期間2021年拿下U23世界盃第6名、2022年U12世界盃棒球賽、U15世界盃棒球賽都拿下季軍，U18世界盃棒球賽拿下亞軍獲得積分459分，U23世界盃棒球賽季軍獲得502分，今年經典賽預賽止步、獲得積分242分，累計積分4061分、排名下滑2名，名列第4。

韓國今年經典賽也在預賽止步，累計積分4049分，世界排名退步1名、名列第5，委內瑞拉排名第6，古巴經典賽也打入4強，獲得積分905分，累積積分3151分，排名進步1名至第7名，8到12名依序為荷蘭、澳洲、多明尼加、波多黎各和義大利。

今年還有U12世界盃棒球賽、U18世界盃棒球賽等賽事，台灣隊近年這些賽事都有不錯成績，有望再賺進積分。