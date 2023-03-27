高雄早餐店不滿蛋價漲 醞釀抵制不賣蛋製品

高雄多名早餐店業者今天召開記者會控訴蛋價遭不合理哄抬，揚言聯合抵制不賣蛋製品，希望政府加強查緝蛋價。高市府表示，近期已展開稽查，會持續掌握雞蛋產銷市況及價格防範。

高雄市30多名早餐店業者負責人今天在民進黨市議員鄭光峰、江瑞鴻等人陪同下，在高雄市議會召開記者會，控訴店家遭到蛋商不合理哄抬蛋價。

在小港區經營早餐店20多年的蔡老闆說，蛋商賣給他們的蛋，每週都在漲價，今天1箱20斤已高達新台幣1200元，外面甚至還有賣到1600、1800元。但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，一箱才約500、600元。

蔡老闆說，俄烏戰爭後，因糧食危機、飼料上漲，蛋價反映成本漲到1箱900元，價格也維持好一陣子，但最近又開始漲價，說是因為禽流感的關係，但台灣禽流感沒那麼嚴重，且蛋商漲的價錢都一致，感覺是在聯合哄抬。

蔡老闆認為，蛋農把雞蛋賣給出價較高的商人，加上又有中北部盤商也來介入搶蛋，導致價格越墊越高。有些蛋商沒有足夠的蛋可賣，就直接中斷小型早餐店家的供蛋；而有買到蛋的店家，也因為反映成本需漲價，但客人觀感不好，相當無奈。

蔡老闆說，將聯合早餐店、餐飲店抵制不賣蛋製品，目前光高雄就有80家店一起串聯，希望能擴大至全國越多店家響應越好，如果再不改善蛋價，就要開始抵制。也希望民眾盡量不要吃蛋，政府也要加強查緝蛋價。

高雄市政府行政暨國際處今天新聞稿表示，消保官已於3月14日、15日、17日及21日，會同法務部調查局稽稽查高雄6家大型蛋商，目前尚無查獲蛋商有違法囤積，將持續掌握雞蛋產銷市況以及價格，防範哄抬蛋價的不法情事。

高市府表示，針對近期較為缺蛋主要原因，是因禽流感雞隻少蛋量供應不足，造成供需失衡，為了讓雞蛋使用趨於平衡，消保官呼籲民眾不要搶購、不要囤積。消保官也會持續會同法務部調查局稽查大盤蛋商。