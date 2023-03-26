雞蛋凍漲 業者:交易價早已超過公告盤價

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁今天說，雞蛋公告價格本週會維持產地價每台斤新台幣45.5元、批發價55元。不過有業者指出，實際交易價格早已遠超過公訂盤價。

農委會官網資料顯示，目前雞蛋日產量為11萬2,000箱（每箱200顆），已較月初低點11萬1,000箱稍微回升，但距離國內雞蛋日需求量為12萬箱，仍有一大段距離。

陳進丁今天接受中央社記者電訪表示，雞蛋價格本週應不會再漲，維持產地價每台斤45.5元、批發價55元。

不過有不願具名的業者表示，因禽流感疫情、天氣等多種因素，蛋雞數量還未回升、產蛋率也差，目前雞蛋產量仍低。

業者指出，需求缺口太大，造成黑市上狀況「幾乎是史上最混亂」，有少數蛋雞場會要求蛋商加價收購，蛋商更是「有蛋就好、價錢不是問題」，早已不是照公告盤價交易，有漲、沒漲已經沒有多少差別。

業者說明，各產地中，因彰化產的蛋多是運往北部銷售，需求高、競爭大，搶蛋狀況也最為嚴重。

另一名業界人士也指出，目前國內雞隻生產尚未恢復，雞蛋生產仍有缺口，不少蛋商為了買到蛋，持續加價，實際買賣上早已不是依照目前公告的產地價、批發價在進行交易，需待進口蛋進來，補足短期缺口，才有機會能平抑黑市狀況。

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