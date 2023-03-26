美龍捲風強襲釀26死 數百棟建築夷為平地

強烈風暴徹夜襲擊美國密西西比州在當地釀25死，阿拉巴馬州另有1人罹難，數百棟建築夷為平地，且引發了至少1起致命龍捲風。搜救人員25日持續在瓦礫堆中尋找生還者。

路透社報導，美國國家氣象局（NWS）密西西比州傑克遜（Jackson）氣象學家普萊斯（Nicholas Price）表示，龍捲風在地面維持了約1小時，釀成了一條長約270公里的破壞路線。

密西西比州西部一個約1700人的小鎮羅林佛克（Rolling Fork）災情最為嚴重，當地拍攝到的影片顯示住家屋頂被吹走，只剩殘磚碎瓦，壯碩的樹幹也如細枝般折斷，汽車傾倒路旁，小鎮的水塔也扭曲倒臥在地。

而在人口約300的銀城（Silver City），生還民眾描述龍捲風來襲時，他們是如何把自己鎖在室內房間、捲曲在浴缸裡逃過一劫。

在羅林佛克經營一間小餐館的哈登夫妻（Tim and Tracy Harden）在社群網站臉書（Facebook）貼文說，他們是在龍捲風來襲、吹垮他們這棟建築之前1分鐘，躲進走入式冷藏庫之中避難。

48歲的哈登太太崔西告訴「今日美國報」（USA TODAY），他們一共8人躲進冷藏庫。她說，龍捲風來得之快，只聽見有人大喊「冷藏庫」，一行人便衝進去。她丈夫提姆還沒把冷藏庫的門帶上，已從門縫看到外頭只剩藍天，「屋頂已經掀飛」。

龍捲風過去之後，一位挺過風暴的顧客清走了冷藏庫門前的瓦礫，這才讓崔西和另外7人脫困。崔西說，躲在冷藏庫的人員全都無恙。

美國總統拜登形容密西西比州傳出的影像「讓人心碎」。他發布聲明說，他與州長李維茲（Tate Reeves）談過話，傳達了哀悼之意並表示聯邦政府會全力支持重建工作，「我們將盡全力提供協助，無論耗時多久我們都將持續與你們同在。」