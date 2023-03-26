宏都拉斯與台灣斷交 旋即與中國建交

宏都拉斯與我斷交 旋即與中國建交

宏都拉斯外交部26日宣布與台灣斷交，並在中午與中國建立外交關係。

新華社報導，中國國務委員兼外交部長秦剛在北京與宏都拉斯外交部長雷納舉行會談，並簽署「中華人民共和國和宏都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報」，自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。

兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。

宏都拉斯政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

宏都拉斯政府即日斷絕同台灣的外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。

（工商時報 黃欣）

台宏斷交後 北京宣布與宏都拉斯建交

中華民國與宏都拉斯今天斷交後，中國與宏都拉斯在北京簽署了建交公報。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

據陸媒澎湃新聞，中國國務委員兼外交部長秦剛在北京與宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）舉行會談，並簽署「中華人民共和國和洪（宏）都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報」。

兩國政府決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係，同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。

公報指出，宏都拉斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「台灣是中國領土不可分割的一部分」。宏都拉斯即日斷絕與台灣的外交關系，並承諾不再與台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。「中華人民共和國政府對洪都拉斯共和國政府的上述立場表示贊賞」。