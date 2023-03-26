13縣市大雨特報 累積雨量南投最為顯著

氣象局今天針對13縣市發布大雨特報，截至上午8時，累積雨量以南投最為顯著；氣象專家吳德榮表示，鋒面正影響台灣，愈往南雨量愈少，中南部旱象雖未獲紓解，聊勝於無。

中央氣象局今天發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天中部以北地區有局部大雨發生。

大雨特報地區包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，累積雨量以南投縣信義鄉神木村60毫米最多，其次為合歡山53.5毫米；累積雨量前10名都以南投為主。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，鋒面雨帶正在影響台灣，伴隨帶狀降水回波，其中仍有閃電現象；所帶來的降雨，愈往南雨量愈少，中南部旱象雖未獲紓解，但聊勝於無。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天受鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨，北台灣明顯偏涼，其他地區稍轉涼；明天鋒面雨帶稍減弱，各地區仍有局部短暫陣雨，氣溫微升，北台仍偏涼，其他地區亦稍涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，28、29日鋒面雨帶遠離，相對空檔；28日北部、東半部仍有局部陣雨，中南部局部短暫雨後，轉為多雲時晴，氣溫略升；29日各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，氣溫明顯回升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，30日至4月2日另一波鋒面雨帶通過，期間時而降雨、時有空檔，但其逐日的「時空分布」，已超出模式準確模擬的理論極限，有很大「不確定性」，故各國模式模擬不一致，且不斷調整中，須持續觀察。