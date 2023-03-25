土銀超額反映 1年期定儲利率站上1.6%

央行升息半碼，各公股行庫相繼公告調整後的牌告利率，以具指標意義的1年期定期儲蓄存款機動利率而言，台銀、一銀、合庫、華銀都調高0.125個百分點，但土銀超額反映，大幅調高利率0.135個百分點至1.6%，將自27日起實施。

中央銀行23日舉行第1季理監事會議，考量國內物價上漲壓力仍大，為抑制通膨預期心理，央行全體理事一致同意升息半碼（0.125個百分點）。

國銀龍頭台灣銀行24日率先宣布，自27日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，來到1.59%，創逾14年的新高水準。

台銀2年期、3年期定儲存款機動利率也將分別站上1.625%、1.66%，足額反映央行升息半碼。

其他公股行庫陸續跟進，公告最新存款牌告利率。第一銀行1年期、2年期、3年期定儲存款機動利率，將分別來到1.59%、1.77%、1.77%，均足額反映央行這次升息幅度，同樣是27日起實施。

合作金庫商業銀行指出，配合央行貨幣政策，並反映當前經濟狀況及預期未來利率走勢，一般定期存款與定期儲蓄存款方面，機動利率及固定利率1年（含）以內各期別，均調升0.125個百分點；超過1年期別，則調升0.130至0.140個百分點。

27日起，合庫銀1年期、2年期、3年期定儲存款機動利率，將分別攀至1.59%、1.61%、1.62%，調幅分別為0.125、0.135、0.140個百分點。合庫主管表示，這樣的策略，主要是希望呈現「正斜率」，也就是高天期方案調幅，高於低天期。

華南銀行則宣布，一般定期存款與定期儲蓄存款，1年、未滿2年期別，均調升0.125個百分點；2年、2年以上，則調升0.070至0.125個百分點。

華銀1年期、2年期、3年期定儲存款機動利率，將分別來到1.595%、1.64%、1.77%， 調幅分別為0.125、0.070、0.125個百分點，27日起適用。

儘管行庫考量各自資金情況，針對各天期祭出不同調整幅度，但以1年期定儲存款機動利率來說，台銀、一銀、合庫、華銀，都是足額反映央行升息半碼。

土地銀行則宣布，1年期定儲存款機動利率調升0.135個百分點，超額反映央行升息幅度，利率來到1.6%；至於2年期、3年期定儲存款機動利率，將分別來到1.605%、1.615%，調幅為0.130及0.125個百分點。

土銀表示，上述調整方案，主要是為因應市場利率水準及土銀本身資金狀況。

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