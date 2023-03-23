今年最後一次升息?楊金龍:後續決策看3事

美國升息循環接近尾聲，加上台灣經濟持續亮出低迷藍燈，外界關注央行第一季升息半碼的決策，會不會是今年最後一次升息；央行總裁楊金龍表示，將關注三件事，緊縮貨幣政策累積效果是關鍵。

央行今天舉行第一季理監事會議，雖然經濟成長放緩，但下半年民間消費回升可帶來支撐力道，加上放任物價居高，恐讓通膨預期愈演愈烈；綜合考量之下，央行全體理事一致同意升息半碼（0.125個百分點），利率連5升。

央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.75％、2.125％及4％調整為1.875％、2.25％及4.125％，自3月24日起實施。央行升息半碼之後，重貼現率1.875％將攀至近8年新高水準。

楊金龍表示，央行這次決策是「溫和漸進」升息，可減緩對金融機構的衝擊。

去年3月，央行罕見「同日且等幅」跟進美國聯準會升息1碼，楊金龍當時形容這是「勇敢的決定」。

媒體詢問，這次央行在經濟穩定與打擊通膨的兩難之下，選擇升息，是否也是勇敢決定；楊金龍笑答，「我用合適來形容，我們很謹慎」。

台灣央行貨幣決策以國內外經濟局勢作為參考依據，而美國聯準會22日宣布升息1碼、態度轉鴿，媒體關注，美國聯準會升息循環即將告終，台灣也有經濟放緩的疑慮，這是否會是今年最後一次升息。

楊金龍表示，後續貨幣政策怎麼走將看三件事，一是去年以來，國內緊縮貨幣政策的累積效果，二是主要經濟體貨幣政策的外溢效應，第三，密切關注最近美歐部分銀行危機事件的可能衝擊。

「不確定性很大」，楊金龍直言，美國聯準會後續貨幣政策路徑還是可能改變，金融脆弱性也必須持續留意，因為民眾對銀行信心不足可能有傳染效果；央行將評估這些因素對國內經濟金融的影響，適時調整央行貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定。

楊金龍特別強調，貨幣政策累積效果非常關鍵，一來需要時間發酵、不會馬上顯現，二來，台灣要考量的不只有自身貨幣政策效果，還要加上歐美國家緊縮政策的外溢效果，而且歐美金融動盪也將外溢至台灣，這些都是央行下一次理監事會決策必須考量的因素。

有鑑於此，楊金龍表示，他與美國聯準會主席鮑爾其實有異曲同工之妙，除了這次都是升息、聲明措辭都有修正，並釋出政策可適時調整、具有彈性的訊號，「我們還是data dependent（看數據說話）」。

延伸閱讀

央行再度跟進升息半碼 重貼現率1.875％

2月CPI年增2.43% 重要民生物資仍破5%

低物價時代回不去？楊金龍第2任期挑戰大