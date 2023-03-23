調查：巴西學童網路成癮 影響身心健康

一項調查顯示，巴西社交媒體的廣泛使用及兒童和青少年網路成癮現象成倍增加，學童使用手機和平板電腦設備的時間不但越來越長，也影響身心健康，建議父母應規範使用限制。

巴西米納斯吉納斯聯邦大學（UFMG）的一項調查顯示，2016年至2021年期間，扣除工作所需的上網時間外，巴西人每天在手機、電腦或平板電腦上使用的時間從1.7小時增加到2小時。

巴西兒科學會（SBP）數位健康小組協調員艾森斯坦（Evelyn Eisenstein）指出，沒有所謂的理想年齡開始使用這些設備，問題在於兒童和青少年為了待在螢幕前放棄了做什麼，建議父母和看顧孩子的人應制定使用限制。

艾森斯坦表示，只要有可能，孩子應該玩遊戲，因為正是通過玩遊戲，才能發展自己的運動心理技能。當孩子停止做家庭的例行公事，例如洗澡、不吃飯並想一直關注手機時，就會因過度依賴數位世界而影響身心健康。

巴西網際網路指導委員會對兒童和青少年進行關於網路訪問和使用的研究顯示，9歲和10歲的網路使用者比例近年來出現大幅成長，從2019年79%提高到2021年92%。

艾森斯坦表示，數位成癮會影響身心健康，讓孩子經常處於情緒兩極的病態交替，反覆經歷煩躁或憂鬱；這與大腦神經遞質多巴胺的釋放有關，讓孩子做出這樣的反應。

此外，父母的行為也直接影響孩子的數位消費，例如越來越多的父母週末不再帶孩子到公園散步或去郊外踏青；無法離開網路的父母正是孩子的參考模型，但他們卻沒有意識到風險，久而久之，大人小孩都沉迷網路。

巴西兒科學會建議兒童和青少年日常使用數位科技的時間應受到限制，且應與他們的年齡和發展階段成正比。父母和看顧孩子的人應勸阻避免，甚至禁止2歲以下兒童使用網路，接觸不當的電影和影片內容，尤其是在進餐時間或睡前1至2小時。

每個年齡組在適當時間維持睡眠健康及小時數，有助於休息和激素的產生。

巴西兒科學會還呼籲兒童和青少年養成定時定量的飲食習慣，定期進行體育鍛煉或運動遊戲。

巴西兒科學會指出，數位依賴和過度接觸科技產品會損害心理健康，導致易怒、焦慮和抑鬱，還必須注意睡眠障礙、飲食失調、久坐不動的生活方式，以及網路霸凌、近視或是聽力問題等。