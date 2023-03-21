習普會交流烏克蘭議題 習:和平聲音在積聚

2023年3月20日，習近平會見俄羅斯總統普丁，當地時間3月20日下午，剛剛抵達莫斯科的國家主席習近平應約在克里姆林宮會見俄羅斯總統普丁。圖／新華社
2023年3月20日，習近平會見俄羅斯總統普丁，當地時間3月20日下午，剛剛抵達莫斯科的國家主席習近平應約在克里姆林宮會見俄羅斯總統普丁。圖／新華社

新華社報導，俄羅斯總統蒲丁20日在莫斯科向中國國家主席習近平說，俄方認真研究了中方「關於政治解決烏克蘭問題的立場文件」，對和談持開放態度；習近平則說，在烏克蘭問題上「和平、理性的聲音在不斷積聚」。

根據報導，習近平並針對中俄關係向蒲丁說，把中俄關係鞏固好、發展好，是中方「基於自身根本利益和世界發展大勢」作出的「戰略抉擇」。中方與俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。

報導指出，莫斯科時間20日午後抵俄訪問的習近平，下午與蒲丁（Vladimir Putin）在會談時就烏克蘭問題「深入交換意見」，

習近平說，在烏克蘭問題上，「和平、理性的聲音在不斷積聚」，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，「反對火上澆油」。歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。中方不久前專門發表了「立場文件」，呼籲政治解決「烏克蘭危機」，反對冷戰思維，反對單邊制裁。

他提到，中方認為，越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

蒲丁則說，俄方讚賞中方在重大國際問題上「一貫秉持公正、客觀、平衡立場，主持公平正義」。俄方認真研究了中方「關於政治解決烏克蘭問題的立場文件」，對和談持開放態度，歡迎中方為此「發揮建設性作用」。

根據報導，習近平針對中俄關係還提到，中俄關係發展到今天「有其深刻的歷史邏輯」。作為最大鄰國和全面戰略協作夥伴，中俄關係在各自外交全局和對外政策中都「占據優先地位」。

蒲丁則說，在雙方共同努力下，近年來俄中關係在各領域都取得了「豐碩成果」。俄方願與中方繼續深化雙邊務實合作，加強在國際事務中的溝通協作，推動世界多極化和國際關係民主化進程。

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中央社