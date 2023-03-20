瑞銀集團32.5億美元收購瑞信 要點一次看

瑞士銀行集團（UBS AG）併購瑞士信貸（Credit Suisse）之後，將誕生瑞士歷史上前所未見的銀行巨擘。在瑞士，銀行業是國家認同的核心。

以下是法新社整理這起在瑞士政府、金融主管機關和央行斡旋下，經過密集協商，於19日拍板，規模高達32.5億美元併購案的要點。

● 金融穩定

瑞士信貸陷入混亂達2年，是全球30家被認為太大而不能倒的金融機構之一。

瑞士總統柏塞茲（Alain Berset）在宣布這項交易時說：「因此，它的命運不僅對瑞士、對我們的企業、對私人客戶、對其本身的員工具有決定性意義，而且對整個金融體系的穩定亦然。」

瑞士財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）表示，瑞士信貸破產恐造成「無法修復的經濟動盪」，「瑞士因此必須承擔超越本身邊界的責任」。

「瑞銀集團併購瑞信已為瑞士和國際上更廣泛穩定奠定基礎。」

● 財富管理巨獸

瑞士銀行集團董事長凱勒赫（Colm Kelleher）指出：「兩家銀行合併後將進一步強化瑞銀集團在全球財富管理的領先地位，在最具吸引力成長市場總投資資產超過5兆美元。」

「同時也強化瑞銀集團身為瑞士普通銀行業務的領先者，進一步擴大我們身為最重要瑞士全球銀行的地位。」

瑞銀集團在聲明中說：「兩家業務結合後料在2027年前每年降低成本超過80億美元。」

● 無股東表決

瑞銀集團併購瑞信將以全股票方式交易，瑞信股東持有的股票每22.48股可以換得1股，相當於瑞信每股0.76瑞郎，遠低於17日收盤價1.86瑞郎。

然而，根據瑞士當局和其他監管當局達成的協議，這起併購案無須付諸股東表決。

瑞士競爭委員會對於這起瑞士兩大銀行間的特殊交易也沒有發言權。

● 存款保障

瑞信在聲明中說：「如果可能的話，這起合併案預計在今年底前完成。」

與此同時，瑞信將持續進行重整，以利和瑞銀集團的整合。

瑞士金融市場監理局（FINMA）表示，瑞信所有的服務將持續不會中斷。

「這將確保對存戶的保障，一如帳戶、安全帳戶和其他服務（臨櫃、提款機、網路銀行、簽帳金融卡和信用卡）一樣，如常提供服務。」

● 就業影響

瑞銀集團將合併瑞信旗下的財富管理、資產管理及其瑞士國內銀行業務，其中包括零售金融，以及對中小企業的授信。

瑞銀集團董事長凱勒赫說：「瑞銀擬縮減瑞信投資銀行事業，以符合我們的保守風險文化。」

無論是凱勒赫或瑞信董事長雷曼（Axel Lehmann）都未透露可能的裁員細節，但希望不確定期愈短愈好。

●1000億瑞郎流動性

為促成這起交易，瑞士政府提供瑞銀集團90億瑞郎，以承擔併購特定資產引發的潛在損失。

同時，瑞士中央銀行也將以高達1000億瑞郎流動性的方式，對這兩家銀行提供大幅援助。

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