虛擬貨幣監管新紀元 金管會將成主責角色

虛擬貨幣在台灣確定將有業務主管機關，開啟監管新紀元。行政院已研議進一步納管並由金管會擔綱主責角色，最快今年3月底對外宣布。

目前加密貨幣整體市值突破1兆美元，凸顯加密幣投資熱潮，但隨全球第2大加密貨幣交易平台FTX等宣告破產，各國受害投資人無數，為免類似風暴在台發生，行政院研議進一步監管虛擬資產（俗稱虛擬貨幣）。政院官員證實，一般虛擬資產及其交易所預計將由金管會主責。

政院官員表示，參考歐盟、新加坡、日本、韓國及以色列等國均由金融監理機關擔任虛擬資產監管角色，政院跨部會協調後確定由金管會納管虛擬資產並監理交易平台秩序。

知情官員透露，目前傾向採取階段性監理強度，首先，由業界自律規範先行，同時金管會持續蒐集國際趨勢，研議未來法規走向，最終針對虛擬資產監管走向設立專法。

相關官員研議，確定虛擬資產目的事業主管機關後，應會先訂定原則性指引，再由業界公會研擬自律規範，主要目的是先建立內部控制點，包括在資產隔離、錢包管理、商品上下架等主要面向建立規則。

政院官員說，相關方案與作法一旦報送至行政院，應該最近即有機會核准，最快3月底、最慢4月初對外公布，金管會將同步發布新聞說明。

不過，虛擬資產及其交易所雖預計由金管會主管，但虛擬資產態樣廣泛，如非同質化代幣（NFT）很難由金管會認定價值，不易交由單一部會處理，行政院正請數位部整理詳列相關態樣，如何分工還待最後拍板。

官員舉例，虛擬資產業務性質並非僅牽涉單一部會，如投資及支付面較偏向金管會，但涉及與法幣交換的穩定幣可能還牽涉央行權責，至於區塊鏈、NFT等較偏向數位部或其他部會。

目前初步規劃，NFT涉及作為電子簽章憑證使用將由數位部管理，至於其他NFT應用牽涉較廣泛，還需進一步討論。