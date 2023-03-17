台積明年在美量產4奈米 高通是首批客戶

台積電美國亞利桑那州廠預計2024年量產4奈米，高通（Qualcomm）全球資深副總裁暨首席營運長陳若文今天表示，高通將是台積電美國廠4奈米的首批客戶。

高通今天舉行新竹大樓落成啟用典禮，台積電歐亞業務暨研究發展資深副總經理侯永清出席致意，並參加高通舉辦的產業高峰會，展現雙方的緊密關係。

對於媒體關心高通是否評估在台積電亞利桑那州廠投片生產，陳若文說，高通很早就開始評估，高通會是台積電美國廠4奈米製程的首批客戶。

陳若文進一步說明，外界誤解台積電的美國大客戶要求台積電將台灣的產能搬至美國，實際上是希望台積電在美國也能建置產能。至於成本，他不認為是個問題。

有關美國晶片法案，陳若文表示，部分議題是政治成分居多，目前不只美國補貼發展半導體，印度等國也都補助半導體發展，不過，錢是需要但不是絕對因素；從中國政府過去投入許多資金補助半導體情況，可知政府補助對產業長期發展並無影響。

陳若文表示，台灣是全世界投入半導體產業的國家中，人才最齊全的國家，台灣學校訓練出很多人才；不過，台積電發展成功，吸引許多人才，未來台灣可能出現產業間互相搶人的情況，有好的移民政策，將有助延攬海外人才。

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