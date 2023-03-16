訂單減少 無薪假增1,162人製造業占9成

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）人數為1萬7,674人，較上期增加1,162人；增加部分以外銷為主的製造業占9成，主要仍是受國外訂單減少影響，內需產業則相對穩定。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2,339家，實施人數1萬7,674人，較8日公布實施家數2,258家、實施人數1萬6,512人相比，這次增加81家、1,162人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這次增加實施減班休息的行業，有9成是以外銷為主的製造業，其中分別製造工具機零組件、機車零組件、電線電纜、電子零組件等4家廠商，各增加超過100人；主要仍是受到國外訂單減少影響，盼國際景氣回升後會好轉。

黃維琛說，目前內需產業上比較穩定，有少部分與製造業相關的批發零售業者，實施減班休息人數增加，是受到製造業訂單下降的連動影響。

住宿餐飲、支援服務業部分，黃維琛說，雖然已經有部分東南亞團客前來旅遊，但整體尚未達到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，因此部分業者還是維持實施減班休息；交通部已通過相關振興方案，預估團客會增加，預期會再好轉。

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