OpenAI推更強語言模型 應試可贏9成考生

新創公司OpenAI今天推出更強語言模型GPT-4，微軟表示其Bing聊天機器人已應用此技術。OpenAI表示，GPT-4在某些專業考試表現更突出，但仍存有「幻覺」，無法完全信賴。

OpenAI去年11月底推出聊天機器人ChatGPT引發熱議，今天又正式推出「更強大」語言模型系統GPT-4。

ChatGPT推出後被大量應用也引起正反兩面評價，OpenAI表示GPT-4花6個月測試，儘管「離完美還很遙遠」，在真實世界的情境表現不如人類，但此加強版語言模型在不同的專業和學術水準上的成果，比前一代系統更好。

拿GPT-4和上一代語言模型相比，在律師資格考試模擬測驗中，前者成績為應試者的前10%、也就是可勝過9成考生，後者則是倒數10%，其他像是SAT閱讀和數學考試，GPT-4亦比上一代進化。

在日常對話情境中，GPT-4和上一代語言模型的差異不明顯，但當任務的複雜程度到達一定門檻後，GPT-4較富創意並能執行較多細微的指令。

由於GPT-4訓練的資料量更為龐大，因此與前幾代系統相較準確度有再提升，不過OpenAI警告，新系統仍會產生「虛構事實和錯誤推論的情況」。

微軟（Microsoft）今天也表示，新的Bing聊天機器人就是使用GPT-4。程式設計或開發人員也可申請把此技術透過API整合至其應用程式；一般大眾若想體驗GPT-4的服務，則可選擇月付20美元（約新台幣607元）註冊ChatGPT Plus。