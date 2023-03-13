止痛藥、胃潰瘍藥製程瑕疵 回收13.8萬顆

食藥署今天公布，藥廠委託衛達生產的「欣百樂腸溶膜衣錠20毫克」及「”大裕”消炎止痛膜衣錠400毫克」，擅自將藥錠絞碎重製，出現製程瑕疵，須在4月21日、22日完成回收共約13.8萬顆。

衛生福利部食品藥物管理署下午公布最新藥品回收警訊，大裕生技興業「”大裕”消炎止痛膜衣錠400毫克 Ibuton F.C. Tablets 400mg」，批號124402的產品；健喬信元醫藥生技「欣百樂腸溶膜衣錠20毫克 Sinprazole Enteric F.C. Tablets 20mg」，批號219006，因製程有瑕疵，廠商主動回收。

受委託的衛達製作產品已在今年1月、2月初陸續查出擅自將瑕疵藥錠絞碎重製，不符優良製造規範（GMP）規定，這次是第3度在回收作業後續清查出相同問題，食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受媒體聯訪表示，已要求藥廠3月23日前繳交報告，必須徹底改善過失，若再犯不排除暫停一部或全部生產作業。

傅淑卿說明，「”大裕”消炎止痛膜衣錠400毫克」的主成分是IBUPROFEN，僅用於成人解熱、消炎、鎮痛，屬於指示藥品，這次需要回收的藥品數量共6.8萬顆，必須在4月22日完成回收作業。

至於「欣百樂腸溶膜衣錠20毫克」，傅淑卿說，這款藥物主成分為SODIUM RABEPRAZOLE，治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍及胃食道逆流疾病等，屬於處方藥，健保民國110年用量約9萬多顆，同成分、同劑量市占率約1%，這次問題藥品必須在4月21日回收7萬多顆。

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