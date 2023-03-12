晶圓廠出招防產能吃緊 晶圓代工報價承壓

半導體產業景氣反轉向下，晶圓代工產能鬆動，IC設計廠為強化供應鏈，同時因應地緣政治未來可能變化的需求，紛紛針對貨源展開多元布局，晶圓代工報價恐將面臨壓力。

半導體產業在疫情驅動居家上班、居家學習新型態，加上世界加速數位轉型，經歷3年榮景，IC設計廠多數受到晶圓代工產能嚴重吃緊及報價不斷高漲所苦。

隨著產業景氣轉向下，供應鏈調整庫存、需求急凍，IC設計廠一方面面臨存貨跌價及呆滯損失，另方面還因為減少投片，面臨長期供貨合約違約賠償損失。

為防未來再出現晶圓代工產能吃緊，加上美國強力圍堵中國半導體發展，導致中國不排除展開反制，進而要求在地供貨，IC設計廠紛紛展開多元布局。

微控制器廠盛群過去的晶圓代工以台灣廠商供應居多，未來不排除提高中國在地採購。觸控晶片廠義隆電過去8吋晶圓尚未在中國投片生產，未來可能在中國投片。

晶圓代工廠今年來因為終端市場需求疲弱，供應鏈持續調整庫存，產能明顯鬆動，世界先進第一季產能利用率恐較去年第四季下滑10個百分點，力積電將降至6成多水準，聯電第一季產能利用率也將降至7成。

IC設計廠多數表示，晶圓代工廠並未調降代工價格，不過廠商針對配合預先投片備貨的客戶提供優惠方案，相當於變相降價，優惠情況依投片量而定。

IC設計業者預期，隨著晶片廠陸續完成多元產能布局，晶圓代工市場將由過去的賣方市場，轉為買方市場，晶圓代工廠未來代工報價恐將面臨壓力。

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