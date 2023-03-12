矽谷銀案影響小？恐影響Fed3月升息幅度

美國矽谷銀行（SVB）遭到接管，專家分析，SVB規模較小，主要影響大多是未上市的科技新創、綠能產業，應該不會衍生成系統性風險；但SVB事件有可能會影響Fed3月的利率決策，不排除Fed3月只升息1碼。

根據金管會調查，台灣本國銀行、保險業及證券商對美國矽谷銀行並無曝險；基金方面，僅投信基金對矽谷銀行曝險新台幣3億元。

美國的第16大銀行矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB），主要服務科技與新創公司。2022年底前，銀行總資產為2090億美元，存款總額為1757億美元。矽谷銀行日前揭露鉅額虧損，導致美國銀行股重挫後，美國聯邦存款保險公司（FDIC）隨後宣布矽谷銀行關閉，引發外界高度關注。

台經院院長張建一今天對中央社記者表示，近期利率快速上揚，SVB主要是短期出現資金流動性問題。過去2008年金融風暴，是次級房貸危機爆發後，後續相關衍生性商品出現骨牌效應導致，當時連大型金融機構都受波及，SVB相比之下規模小很多，應屬個案，不至於擴大造成系統性風險。

台新金首席經濟學家李鎮宇表示，SVB業務著眼在科技新創、綠能產業多，好消息是，SVB的客戶比較多還是在未上市創投、私募基金、衍生的新創等，在這個時間點來看，整體風險算是可控，應不至於造成系統性問題。

李鎮宇強調，值得留意的是，美國加州較大型的地區性銀行過去一年獲利確實有下滑，很多新創也放錢在SVB中，後續可能對於新創的流動性、綠能產業的發展會有蠻大影響。本週須留意市場對於FDIC處理方式如何反應，以及有沒有擴散到其他銀行等。

美國聯邦準備理事會（Fed）預定於3月21日至22日召開利率決策會議，原先市場預期Fed將宣布升息2碼強力打通膨，但SVB倒閉事件發生後，李鎮宇認為，Fed最好3月只升1碼，如果升2碼，市場可能會解讀為Fed認為通膨靠升息壓不下來，可能要靠小型金融風暴才能壓制通膨，有可能會造成另一波恐慌。

不過，張建一分析，美國初領失業救濟金人數增加，但是美國2月非農就業人口增幅放緩至31.1萬人，仍高於市場預期。隨著近期陸續揭露的經濟數據，市場預期也不斷變化，因此Fed利率升1碼或2碼都有可能。對Fed而言，還是緊盯通膨相關數據變化最重要。

中信金總經理陳佳文日前在法說會上指出，矽谷銀行被認為是科技業很具利基的一家銀行，錯誤可能在於銀行以為自身流動性很強，投資在固定收益債券規模很大。但是銀行存款都是短天期性質，若投資長天期債券太多就會導致「以短支長」，當收入固定，但利率一直上升、成本一直墊高時，就會產生很大問題。